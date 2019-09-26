«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» تنطلق 23 يناير بمشاركة نجوم العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات المنطقة في الجولة الأوروبية للغولف، عن مشاركة نخبة من نجوم لاعبي العالم في منافسات النسخة المقبلة التي ستُقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي بالفترة من 23 إلى 26 يناير المقبل.

وستكون النسخة المقبلة التي تحمل رقم 31، حافلة بالأسماء اللامعة ممن سبق لهم حصد الألقاب في الجولة الأوروبية يتقدمهم الأميركي بريسون ديشامبو، الذي توج باللقب في العام الماضي ورفع الكأس الشهيرة بتصميمه على غرار الدلة العربية، كما أكد المشاركة عدد من أفضل لاعبي الفريق الأوروبي في كأس رايدر، وهم البريطاني ماثيو فيتزباتريك والسويدي هنريك ستينسون والبريطاني لي ويستوود والإسباني رافا كابريرا بيلو المتوج بلقب البطولة في دبي عام 2012، والبريطاني إيان بولتر، وسينضم إليهم البريطاني مات والاس الذي جاء وصيفاً في النسخة الماضية وهو يقدم مستويات قوية بعد فوزه بأربعة ألقاب في الجولة الأوروبية.

كما أعلن المنظمون عن فتح الباب بداية من اليوم، للحجز وشراء باقات ضيافة كبار الشخصيات، التي تمنح الزوار خدمات رفيعة المستوى، وتجربة فريدة لمتابعة المنافسات في ملعب المجلس، والحصول على إطلالة خلابة على الحفرة الحاسمة رقم 18 في الملعب العشبي، ليكونوا شاهدين على مجريات ملحمية تحفل بها البطولة سنوياً قبل إعلان هوية البطل الذي يسدد الضربة الأخيرة عند هذه الحفرة تحديداً.

وقدم ديشامبو أداءً راقياً في النسخة الماضية التي حسم اللقب فيها بتحقيقه 24 ضربة تحت المعدل، بفارق سبع ضربات عن صاحب الوصافة، ليدون رقماً قياسياً. بدوره رحب المدير التنفيذي للبطولة سيمون كوركيل، بالزوار من لاعبين وجماهير، وقال: «كنا محظوظين بمشاركة أكبر الأسماء في عالم الغولف في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك على مدى ثلاثة عقود من الزمان، وهذا العام لن يتغير الأمر بتواجد هذه الأسماء اللامعة، إن فوز ديشامبو في العام الماضي جاء مذهلاً، ونفتخر بإعلان عودته للمشاركة ضمن ستة أسماء من نخبة لاعبي الجولة الأوروبية، وهو دليل على أهمية البطولة على المستوى الدولي». يذكر أن البطولة انطلقت عام 1989، وحقق لقب النسخة الأولى الإنجليزي مارك جايمس، ومنذ ذلك الوقت نال شرف التتويج بها أسماء بارزة في عالم الغولف، منهم سيفي باليستروس، فريد كوبيلز، إرني إيلس، روري ماكلروي، كولم مانتجومري وتايجر وودز.