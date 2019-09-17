المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مكافآت

تدرس إدارة أحد أندية القمة، الموافقة على توصية خاصة بزيادة المكافآت والحوافز المالية لمدرب الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها الفريق وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد خلال الموسم الجديد.

رابطة

قررت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، تغيير أعضاء رابطة المشجعين التي تقود الجمهور خلال المباريات، بسبب عدم إعجاب الإدارة بأداء الرابطة وطريقة تشجيعها أثناء المباريات، ورغبة منها في طريقة تشجيعية مختلفة.

زيارة

استغل لاعب العين محمد علي شاكر فترة الراحة التي حصل عليها من ناديه، فزار نادي عجمان والتقى زملاءه السابقين وأفراد الجهاز الفني، وإدارة النادي، الذين استقبلوه بترحاب شديد، ما يؤكد العلاقة الطيبة بينهما، وتمنوا له التوفيق في مسيرته المقبلة.