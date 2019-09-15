56 لاعباً يحملون آمال الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت، أمس، بعثة منتخب الإمارات لرياضة أصحاب الهمم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في النسخة الثانية لدورة ألعاب منطقة غرب آسيا البارالمبية، التي تستضيفها العاصمة عمان من 15 إلى 22 الجاري.

ويترأس البعثة رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، محمد محمد فاضل الهاملي، بينما سيكون الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين، ذيبان المهيري، مديراً للبعثة، بالإضافة إلى الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، فيما يحمل 56 لاعباً ولاعبة طموحات فرسان الإرادة في المنافسات، منهم 24 لاعباً ولاعبة، في ألعاب القوى، وثمانية لاعبين في رفعات القوة، وستة لاعبين في قائمة البوتشيا، ولاعبان في تنس الطاولة، بالإضافة إلى 10 لاعبين يمثلون منتخب السلة على الكراسي المتحركة، وستة لاعبين في قائمة منتخب كرة الهدف للمكفوفين.