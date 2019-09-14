المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

أعلن نادي حتا أمس، تعاقده مع لاعب الوصل، العماني عبدالله خميس، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الذي يستعد لانطلاق الدوري. وسيتم تسجيله ضمن فئة المقيمين.

إيغور

أثنى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على خطوة الشارقة بتجديد عقد أبرز نجوم الفريق، البرازيلي إيغور كورنادو حتى 2023 ، معتبرين أنها تصبّ في مصلحة مستقبل الفريق، وللحفاظ على أحد أهم العناصر في الفريق من مغريات عروض الأندية الراغبة في خدماته.

اعتذار

اعتذر مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي، من أحد وكلاء اللاعبين لعدم قدرته على قبول العرض المقدم من الوكيل بخصوص أحد اللاعبين. وبرّر المدرب الرفض بأنه ليس صاحب القرار في الأمر، على الرغم من الإمكانات التي يتمتع بها اللاعب.