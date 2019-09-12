«نصف ماراثون رأس الخيمة» ينطلق 21 فبراير

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عودة «نصف ماراثون رأس الخيمة» إلى جزيرة المرجان مع انطلاق نسخته الرابعة عشرة، يوم 21 فبراير المقبل.

وبدأت الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث السنوي واستقبال العدائين وعشاق الجري من شتى أرجاء العالم، ويستضيف سباق نصف الماراثون مجموعة متنوعة من فئات السباقات التي تناسب كل القدرات، بمن في ذلك الرياضيون المحترفون، والعداؤون الهواة، وأصحاب الهمم والأطفال، كما يضم الحدث فئة سباق تتابع جديدة للمرة الأولى، التي تسمح لاثنين من المشاركين بالتناوب في استكمال المسافة خلال فترة زمنية محددة، كما يمكن للعائلات أيضاً المشاركة في الحدث الرياضي من خلال سباق 1 كم (1 KM Fun Run) المصمم خصيصاً للأطفال، حيث سيتمكن أحد الوالدين بمرافقة الطفل دون أي كلفة إضافية.