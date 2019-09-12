ختام ورشة جراحة المناظير والطب الرياضي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقيمت السبت الماضي في دبي ورشة جراحة المناظير، بالتعاون مع الجمعية الأميركية لجراحة المناظير، بإشراف رئيس جراحي العظام والطب الرياضي في شيكاغو، الدكتورالأميركي مارك هوتشينسون، حيث قام بتنظيم الورشة مركز العظام في دبي «دي أيكس بون»، بالتعاون مع جمعية الإمارات لجراحة العظام، بهدف تدريب الجراحين على أحدث التقنيات الجراحية في جراحة العظام والإصابات الرياضية، ومن أهم ما خرجت به الورشة أنه لم يعد هناك ضرورة للسفر للخارج من أجل العلاج، إذ يتوافر العلاج في دبي نظراً للمستوى المتقدم والمتطور في جراحة العظام والطب الرياضي.