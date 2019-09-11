«الآسيوي للكاراتيه» يجتمع في دبي ويناقش البطولات المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد الاتحاد الآسيوي للكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في دبي، أول من أمس، الاجتماع الدوري الثاني للأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، لمناقشة خطة العمل المقبلة للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وخطة البطولات المقبلة حتى عام 2020، وتفعيل دور اللجان العاملة الناجحة بالاتحاد، وكذلك تشكيل اللجان الجديدة التي لم تكن مفعلة من قبل، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل اللجان العاملة التي تم تشكيلها في الاجتماع الدوري الأول، وتفعيل دور المرأة في نشاط الاتحاد الآسيوي، وإقامة دورات للحكام والمدربين التي من المنتظر إقامتها على هامش البطولات الآسيوية المقبلة حتى أولمبياد طوكيو 2020.