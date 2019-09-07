تدريب مشترك بين شباب الأهلي و«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكمل فريقا الكاراتيه لنادي شباب الأهلي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس التجمع التدريبي المشترك للبنات، الذي استمر ثلاثة أيام وتضمن تبادلاً في أساليب التدريب، وإقامة منافسات ثنائية بين اللاعبات بمشاركة واسعة لمنتسبي الناديين، والذي أقيم في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي في دبي، بحضور وإشراف مدير الفرق الرياضية للدفاع عن النفس عبدالعزيز الحمادي، والمدير الفني لشباب الأهلي خالد الهادي، والمدربة هالة البودي.

بدوره، أكد عبدالعزيز الحمادي في تصريحات صحافية أن هذا التجمع والتدريبات المشتركة تأتي ضمن توجيهات مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، بضرورة مد أواصر التواصل مع جميع الاندية من أجل المزيد من الاحتكاك والخبرة، ومتابعة عضو مجلس الإدارة مشرف الكاراتيه عبيد العسم، مبيناً أن تبادل التمرينات الفنية وخوض المباريات الودية والتعرف إلى الأساليب التدريبية ستمهد لنقلة نوعية مضافة، مؤكداً أن إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تتطلع إلى تعميم هذه التجربة في جميع الرياضات. وعلى هامش التدريبات المشتركة قدمت إدارة الشارقة للدفاع عن النفس درعا تذكارية بالمناسبة، قدمها مدير الفرق الرياضية.