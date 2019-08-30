مجلس دبي يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية من خلال تنظيم احتفالية في مقر المجلس، تضمنت فعاليات تثقيفية وترفيهية خاصة بالمناسبة. وشارك في الاحتفالية أمين عام المجلس سعيد حارب، ومديرة إدارة سجن النساء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية المقدم جميلة الزعابي، وعدد من الضيوف ومنتسبات مجلس دبي الرياضي.

وقال سعيد حارب: بفضل نهج ورعاية ودعم القيادة الرشيدة أصبحت المرأة قائدة في المجتمع قولاً وفعلاً، فأصبحت دولة الإمارات أكثر الدول تمكيناً للمرأة، وسيصبح نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من السيدات، كما ترأس الدورة الحالية للمجلس الوطني امرأة، ولدينا أكبر عدد من الوزيرات، وتتولى العديد من السيدات قيادة الطائرات التجارية والحربية والسفن البحرية، كما تتولى العديد من المهمات في الدولة سواء في العمل الرياضي أو جميع مجالات الحياة. وتابع: حرصنا في المجلس على زيارة المؤسسات الحكومية الأخرى وتهنئة منتسباتها بهذه المناسبة الوطنية، كما حرصنا على أن تتضمن احتفاليتنا استضافة وتكريم سيدة إماراتية هي المقدم جميلة الزعابي، التي أصبحت نموذجاً للمرأة الإماراتية، ولها قصة تجسد دعم وتقدير القيادة الرشيدة للمرأة، حيث زارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في منزلها قبل 11 عاماً، لتكريمها على موقف مشرّف يؤكد إنسانيتها وتفانيها في العمل، حيث شاركت في إنقاذ مصابي حريق اندلع بمنطقة القوز، كما نعتز بها كونها من المسعفات المعروفات بالتفاني، وشاركت في فعاليات رياضية ومجتمعية عديدة.

ونظم المجلس فحوصاً طبية لمنتسبات المجلس بالتعاون مع عيادة سلطان العلماء، كما تم تنظيم فعاليات ترفيهية وثقافية تشجع على العمل بروح الفريق الواحد، كما تم توزيع الهدايا الخاصة بهذه المناسبة.