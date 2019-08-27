اتحاد الجوجيتسو يخصص 2.6 مليون درهم جوائز للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الجوجيتسو عن أجندة الموسم الرياضي الجديد 2019 – 2020، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية الخاصة بالموسم تبلغ 2.6 مليون درهم، باستثناء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ذات الجوائز المالية المستقلة، كما تم استحداث بطولة شاطئية هي الأولى من نوعها.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد علي الشامسي: «نتوجه بدايةً بكل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم والرعاية اللذين يقدمهما لرياضة الجوجيتسو، ما أسهم بزيادة الإقبال عليها ليبلغ عدد ممارسيها في المدارس والأندية والأكاديميات والمؤسسات 140 ألف رياضي. واستناداً إلى ذلك جاءت أجندة فعاليات الموسم الرياضي 2019-2020، لتعكس مساعينا الدائمة لتقديم بطولات وفعاليات جديدة ومبتكرة».

فعاليات الموسم

تبدأ الفعاليات بمنافسات الجولة الأولى من بطولة كأس نائب رئيس الدولة، التي تقام بالشارقة 31 الجاري، ومخصصة للاعبي الأندية المحلية، تليها الجولة الأولى من بطولة كأس رئيس الدولة يوم الجمعة 6 سبتمبر في صالة نادي الجزيرة، والجولة الأولى لبطولة «أم الإمارات» بصالة مبارك بن محمد بالعاصمة أبوظبي في السابع من سبتمبر المقبل، إضافةً إلى بطولة التسامح التي ستقام لأول مرة بمناسبة عام التسامح وتستضيفها صالة نادي العين بين 26 و28 لفئة تحت 18 سنة بنين وبنات.

وتتضمن أجندة شهر أكتوبر بطولة الفجيرة الدولية للمحترفين، المقررة إقامتها في الرابع من أكتوبر بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، وبطولة العين الدولية للمحترفين في تاريخ 25 أكتوبر بصالة نادي العين.

كما تستضيف الدولة بطولة العالم في صالة «مبادلة أرينا» بين 16 و24 نوفمبر، تحت مظلة الاتحاد الدولي، بمشاركة أكثر من 60 دولة.

وسيبدأ شهر ديسمبر بتنظيم الجولة الثانية من بطولة كأس نائب رئيس الدولة في الفجيرة يوم الجمعة 13 ديسمبر، تليها بطولة دبي الدولية للمحترفين في فئة «البدلة» في 20 من الشهر ذاته.

ويشهد شهر يناير 2020 إقامة بطولة دبي الدولية للمحترفين لفئة «دون البدلة»، التي تقام في الهواء الطلق يوم الجمعة 10 يناير، على شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس»، كما تقام بطولة رأس الخيمة الدولية للمحترفين في 31 من الشهر نفسه.

أما شهر فبراير، فيشهد منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رئيس الدولة على صالة نادي الظفرة في 7 فبراير، والجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات»، المخصصة للفتيات بصالة مبارك بن محمد بأبوظبي في 8 فبراير، وبطولة التحدي للناشئين تحت 18 سنة بين 20 و22 فبراير بصالة «مبادلة أرينا».

ويتضمن شهر مارس الجولة الثالثة والختامية من بطولة كأس رئيس الدولة في 7 مارس، والجولة النهائية من بطولة كأس نائب رئيس الدولة في 13 مارس بدبي، كذلك نهائي بطولة «أم الإمارات» للفتيات بصالة «مبادلة أرينا» في 14 مارس.

مشاركات المنتخب

ويستعد أبطال المنتخب الوطني لمواصلة مشوار تألقهم على الصعيد العالمي، بمشاركتهم في بطولة البلقان المفتوحة التي تستضيفها رومانيا يومي 21 و22 سبتمبر المقبل، وبطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، وبطولة العالم التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر 2019.

كما أعلن الاتحاد عن إقامة النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين بين 11 و18 أبريل المقبل، لتسدل الستار على فعاليات الموسم الرياضي 2019/‏2020.

أسبوع أبوظبي للتحدي

أعلن اتحاد الإمارات عن المشاركة في فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، من خلال تنظيم بطولة في مركز مارينا مول التجاري، يشارك فيها ثمانية لاعبين دوليين ومحليين في الوزن المتوسط، وثمانية لاعبين آخرين في الوزن الخفيف في 2 و3 سبتمبر المقبل بالتنسيق مع دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة. وتأتي هذه البطولة إضافة لسلسلة الفعاليات التي يتضمنها أسبوع أبوظبي للتحدي.

استعدادات وتحضيرات

أكد مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، مبارك صالح المنهالي، أن «موسم هذا العام متفرد ومميز بالفعاليات والأنشطة غير المسبوقة. ابتداء من استضافة الإمارات لبطولة العالم لفئات تحت 18 وتحت 21 والكبار/‏‏الأساتذة. بالإضافة إلى إقامة بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين. وتم استحداث بطولة دبي الشاطئية لفئة (دون بدلة) هذا العام، لتحفيز المشاركة من جميع الفئات، وفي مختلف الظروف والمتغيرات».

نظام إلكتروني جديد لمنظومة التدريب

قال مدير إدارة المالية والتسويق في اتحاد الجوجيتسو، محمد حسين المرزوقي: «تهدف أجندة الموسم إلى إعداد المواهب الوطنية للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، لتحقيق أفضل النتائج».

وأضاف: «تسعدنا المبادرة، اليوم، بإطلاق نظام إلكتروني جديد، جرى تطويره من قبل الاتحاد حيث يتيح للاعبين والراغبين الانضمام للتدريب والتسجيل عن بعد في المراكز التابعة للاتحاد، كما يمكننا كاتحاد من متابعة أنماط التدريب المختلفة بصورة منتظمة ومبتكرة، لتحليل وقياس تطور الرياضيين في شتّى المراحل؛ ونحن نشعر بالفخر كوننا نقوم بتوظيف التكنولوجيا للارتقاء برياضة الجوجيتسو إلى المستويات العالمية».