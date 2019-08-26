الحتاوي يراقب مباراة الكويت ونيبال في تصفيات كأس العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم المراقب الدولي د.محمد الحتاوي، بمراقبة المباراة التي ستجمع منتخبي الكويت ونيبال، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، المقررة في الكويت في الخامس من سبتمبر المقبل، حيث تضم المجموعة الثانية كلاً من منتخبات: الكويت والأردن وأستراليا ونيبال والصين تايب ايه.

وعبر الحتاوي في تصريحات صحافية عن سعادته الغامرة، واستعداده لخوض تجربة مراقبة المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حيث إنها حلم لجميع مراقبي كرة القدم على مستوى العالم.

ووجه الحتاوي شكره لجميع المسؤولين في اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين على دعمهم له خلال مسيرته كمراقب مباريات لكرة القدم.