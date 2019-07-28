النسخة الـ 38 لسباق دبي الدولي للخيول العربية تنطلق اليوم

المصدر: لندن - وام

يستضيف مضمار نيوبري البريطاني، اليوم، منافسات النسخة الـ38 من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويحظى السباق بدعم كبير من مؤسسه وراعيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حتى أصبح محط اهتمام المجتمع العالمي، وصار أحد أرقى السباقات بالساحة العالمية، خصوصاً أنه يستقطب أبرز الخيول من مختلف أنحاء أوروبا، وبعض الدول العربية، وتشرف على تنظيمه لجنة منظمة معتمدة من راعي السباق، برئاسة مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ميرزا الصايغ، وعضوية: عبدالله الأنصاري، ومسعود صالح، ومحمد طه، وتوفيق الداعوق.

وعزّز هذا الحدث موقعه كأعرق سباق للخيول العربية في بريطانيا وأوروبا بوجه عام، إذ يعد مهرجاناً كاملاً من الفعاليات والجوائز والمسابقات المختلفة، بجانب السباق الذي يستقطب نخبة من الخيول العربية، يبلغ عددها 73 جواداً، بجوائز مالية يبلغ مجموعها 193 ألف جنيه إسترليني.

ويضم برنامج المنافسات ثلاثة سباقات من الفئة الأولى، وسباقاً من الفئة الثالثة، ضمن ثمانية سباقات تشكل قمة الروزنامة العربية في الموسم البريطاني، ويقام الحدث بالتعاون مع المنظمة البريطانية للسباقات العربية، التي يقع مقرها بمضمار نيوبري، المقر الرسمي للسباق، الذي تأسس عام 1982، بمضمار كيمبتون بارك قبل أن ينتقل إلى نيوبري، بعد تسع سنوات من الانطلاقة.