28 لاعبا في تدريبات منتخب الشباب تحضيرا لتصفيات آسيا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

دشن المنتخب الوطني للشباب في كرة القدم مواليد 2001 أمس الاحد معسكره الداخلي في بدبي الذي سيستمر حتى 31 الجاري في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس إلى الأول سبتمبر المقبلين.

وضمت قائمة المنتخب 28 لاعبا هم: سيف عبيد الزعابي ، ياسر حسن محمد علي البلوشي ( اتحاد كلباء ) فهد بدر طارش ( الإمارات ) سلطان عمر فرج الزعابي، عبدالله محمد الرميثي ( بني ياس ) راكان وليد صالح، أحمد سلطان المشجري، زايد سلطان الزعابي، هزاع سبيت خاطر الجنيبي، مبارك أحمد سالم، نواف سالم الحارثي، محمد عبد الله الوافي، أحمد فوزي جوهر، عبدالله أبوبكر حسين، أحمد محمود الحمادي ( الجزيرة )علي عبدالله النقبي ( خورفكان ) سلطان محمد الحفيتي ( دبا ) مايد علي الطنيجي ( الرمس ) حارب عبد الله سهيل، عبد العزيز محمد البلوشي، محمد عيسى جاسم ، حمدان حميد حسن، خليفة يوسف عتيق، شباب الأهلي دبي، عبد الله أحمد عبد الله عجمان، عيسى خلفان الحراصي ( العين ) حمد عبد الله المقبالي الفجيرة، محمد عبد الرحمن إبراهيم ( النصر) شهاب أحمد لشكري ( الوصل ) .

وقال مدير المنتخب بدر أحمد في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة" التجمع الحالي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين بينهم لاعبون جدد حيث يرغب الجهاز الفني بتجربتهم وخلق حالة من المنافسة بين اللاعبين، وسيواصل الفريق تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة والصالة الرياضية بمقر اتحاد الكرة بدبي على فترتين صباحية ومسائية حتى موعد السفر إلى أوروبا، حيث المعسكر الخارجي الذي سيمتد حتى منتصف أغسطس القادم".