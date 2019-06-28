عبدالغفار يكرّم أصحاب المبادرات الإيجابية في «الهيئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، عدداً من الموظفين الذين كانت لهم مشاركات ومبادرات إيجابية خلال النصف الأول من العام، وذلك من خلال احتفالية داخلية نظمتها لجنة السعادة وجودة الحياة في الهيئة. وتوجّه الأمين العام في تصريحات صحافية بالشكر لـ«لجنة السعادة وجودة الحياة على ما تبذله من جهود في سبيل السعي نحو تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، ورفع مؤشر السعادة الداخلية، ما ينعكس بالإيجاب على الأداء والإنجاز والتعامل مع المتعاملين الخارجيين للهيئة».

وشكر كذلك «الموظفين الذين أسهموا في تحقيق عدد من المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها أخيراً، من خلال تفانيهم في العمل، والتزامهم بتنفيذ الخطط الزمنية للبرامج المستحدثة والمعتمدة في خطة الهيئة التطويرية».

وفي نهاية الاحتفال كرّم الأمين العام، بحضور مدير مكتب الهيئة بالفجيرة، عبدالعزيز بوهندي، والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، حصة الطنيجي، الموظفين بشهادات تقديرية، وشيكات السعادة التي تنوعت بين ساعتَي سعادة ويوم عمل إجازة.