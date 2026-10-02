حمدان بن محمد يحضر أفراح الكمدة والبواردي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، سعيد محمد الكمدة في أبوظبي، لزفاف نجله محمد، على كريمة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، محمد أحمد البواردي. وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.