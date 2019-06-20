عالم دبي للرياضة يفتح أبوابه لمئات الآلاف من المشاركين حتى سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مجلس دبي الرياضي، حيث يستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، ويشارك في فعالياته ومنافساته وأنشطته الرياضية المختلفة مئات الآلاف من الرياضيين المحترفين والهواة والجمهور أيضاً.

وافتتح الدورة أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بحضور النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وعدد من الرياضيين ومديري الأكاديميات الرياضية.

وقال سعيد حارب خلال الافتتاح: «فخورون برؤية التطوّر والتوسّع اللذين تشهدهما الدورة الحالية لعالم دبي للرياضة، ما يجعل الحدث منصّة مثالية تجمع عشّاق الرياضة في بيئة آمنة لممارسة رياضاتهم المفضلة، ونشجّع الجميع على المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الرائعة».

في المقابل، قال ماهر جلفار: «يواصل عالم دبي للرياضة تغيير الثقافة الرياضية في دبي، من خلال تشجيع المقيمين على عيش أسلوب حياة صحي ونشط خلال موسم الصيف، الذي يشهد ارتفاع درجة حرارة الجو. وقد توسّع عالم دبي للرياضة في ممارسة الأنشطة الرياضية ليقدّم للرياضيين والهواة وجهة مثالية لممارسة رياضاتهم المفضلة والمنافسة مع أقرانهم من زملاء وأصدقاء، ونحن نتطلّع إلى تقديم دورة أخرى حافلة بالفعاليات والأنشطة المتنوّعة».

وقام حارب وماهر جلفار، خلال الحفل، بتكريم الأكاديميات المشاركة على جهودها ودورها في نجاح الحدث وظهور الدورة الحالية بشكل رائع. ويشغل عالم دبي للرياضة أربع قاعات ضخمة مكيّفة الهواء تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، ويضم ثلاثة ملاعب لكرة القدم الخماسية، وثلاثة ملاعب لكرة القدم السباعية والرجبي، وستة ملاعب لكرة السلة، وثلاثة ملاعب للكرة الطائرة، وثلاثة ملاعب لكرة سلة الشوارع، و18 ملعباً للريشة الطائرة، وملعبين للتنس، وملعباً للبادل تنس، ومنطقة لتنس الطاولة، وملعبين للكريكت، واستوديوهات لركوب الدراجات، وللياقة البدنية تشرف عليها ريبوك وLesMills، وصالة ألعاب رياضية حديثة مزودة بأجهزة من (تكنوجيم).

ويحظى الحدث بدعم عدد من الدوائر المحلية والشركات العالمية المتخصصة في نمط الحياة، بما في ذلك شركة أمبرو، وريبوك، وأرلا، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجاست بلاي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وتكنوجيم، والجامعة الكندية في دبي، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، ومستشفى برجيل، والإمارات العالمية للألمنيوم، والعربية للطيران، ومؤسسة هيونداي جمعة الماجد، وبيبسي، وماي دبي، وسيركل كي، وغاتوريد، وسبورت 360، وراديو تاغ 91.9 ، وراديو فيرجن 104.4.

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ألف متر مربع، المساحة التي يشغلها عالم دبي للرياضة، ضمن 4 قاعات ضخمة مكيّفة الهواء، ويضم ملاعب لرياضات عدة أبرزها خماسيات وسباعيات الكرة، والرجبي والسلة والطائرة والتنس.