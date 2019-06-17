«طيار» بطلاً لسباق غناضة للمحامل الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

توّج المحمل الشراعي «طيار»، للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بطلاً لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس.

وحلّق «طيار» في الصدارة بعد التفوق على 100 محمل تنافست في السباق بمشاركة 2000 بحار، ونجح النوخذة علي عبدالله محمد جمعة المرزوقي في قيادته نحو قمة السباق قبل الختامي للموسم، وحصل البطل على 240 ألف درهم وسيارة.

واحتل «الوصف»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المركز الثاني، وحصل على 210 آلاف درهم وسيارة، وجاء «براق»، للفريق مصبح راشد الفتان، ثالثاً، وحصل على 200 ألف درهم وسيارة، وحل رابعاً «التبر»، لراشد محمد راشد بن غدير، وحصل على 145 ألف درهم، وحل «لاهوب»، لعبدالله علي جابر الحمادي، خامساً، وحصل على 140 ألف درهم، وجاء «ألطف»، لمحمد راشد مصبح الرميثي، سادساً، وحصل على 130 ألف درهم، وحل«الساحل»، لسعيد سالم سعيد الرميثي، سابعاً، وحصل على 125 ألف درهم، وجاء «زفزاف» لعبدالله أحمد خادم راشد المهيري ثامناً، وحصل على 120 ألف درهم، وحل «الشقي»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تاسعاً، وحصل على 115 ألف درهم، وجاء «حشيم»، للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عاشراً وحصل على 110 آلاف درهم.

وجاء السباق مثيراً، واستمرت المنافسة قوية من البداية إلى النهاية، لمسافة 29 ميلاً بحرياً من جزيرة أبوالأبيض وإلى كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي.

وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ماجد عبدالله المهيري، والمدير التنفيذي للنادي ماجد عتيق المهيري.

من جهته، وجه رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أحمد ثاني مرشد الرميثي، التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز «طيار»، وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن السباق كان رائعاً، وأداء البطل كان متميزاً، واستحق اللقب عن جدارة.