الشعفار رئيساً لنادي الوصل “يشعل توتير”

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

علمت "الإمارات اليوم" أن قرار تنصيب أسامة الشعفار رئيساً لمجلس إدارة نادي الوصل سيتم الاعلان الرسمي عنه خلال الساعات المقبلة، حيث انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر تولي رئيس اتحاد الدراجات الحالي رئاسة النادي، كما تداول عدداً من الرياضيين والمسئولين والجمهور الوصلاوي الكبير خبر تعيين أسامة الشعفار في رئاسة النادي الفترة القادمة.

وتصدر وسم “شكرا أحمد بن راشد” التغريدات في تويتر الإمارات من مساء أمس كما اجتمع عدد كبير من الجماهير الوصلاوية عند نادي الوصل فجراً تمهيداً لإعلان القرار المنتظر والذي أشعل توتير ومواقع التواصل الإجتماعي بقرب تولي الشعفار، منصب رئيس النادي، كما تفاعل رئيس اتحاد الدراجات الحالي أسامة الشعفار، مع الوسم بنشر صورة للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل كاتباً عليها “شكراً أحمد بن راشد”.

ويعقد الجمهور الوصلاوي آمالاً كبيرة على تغيير مجلس إدارة "الفهود"، خصوصاً بعدما تراجعت نتائج الفريق في الموسم الحالي، بحلول الوصل تاسعاً في دوري الخليج العربي والخروج من بطولات كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.