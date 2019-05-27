أندية دبـي تحرز 70% من ألقاب بطولات موسم 2018 - 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس دبي الرياضي تقرير نتائج أندية دبي في الموسم الرياضي 2018-2019، الذي شهد نمواً في عدد الألقاب التي أحرزتها فرق الأندية المنضوية تحت مظلة المجلس لتصل إلى 48 لقباً للفرق الأولى في الأندية شكلت نسبة 70% من ألقاب الموسم الرياضي الذي تتنافس فيه جميع أندية الدولة، بالإضافة الى عشرت الألقاب الفردية والجماعية في بطولات المراحل السنية لمختلف الرياضات.

وتضمن التقرير تأكيداً على أن هذه الإنجازات هي ترجمة لنهج ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتأكيده على تحقيق الرقم 1 في جميع المجالات، وكذلك لرعاية وقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي للرياضة، وتوجيهات سموه الى تمثل منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي وللقطاع الرياضي بدبي، كما تضمن التقرير تفصيلاً للنتائج المتحققة حسب الرياضات والفئات والمستويات التي تأتي نتيجة لتعاون المجلس والأندية وجهود تطوير العاملين من الأجهزة الإدارية والفنية على مدار العام على مستوى جميع الرياضات، ولمختلف الفئات والتأكيد على استدامة تحقيق النتائج وفق مؤشرات أداء متعددة.

وأكد تقرير النتائج في ختام الموسم الرياضي حصول أندية دبي على 70% من الألقاب على مستوى الفرق الأولى في الدوريات وفي المنافسات الفردية أيضاً، فرغم قوة المنافسة التي ضمت جميع أندية الدولة كانت النتيجة إنجازات متميزة لأندية دبي على مستوى الرياضات الفردية التي حققت 24 لقباً، وكذلك الألعاب الجماعية التي حققت 12 لقباً، وأيضاً كرة القدم التي حققت خمسة ألقاب من أصل ست بطولات (اثنتان في دوري الخليج العربي لكرة القدم؛ هما كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وثلاثة ألقاب في دوري كرة قدم الصالات)، والرياضات النوعية التي حققت فرق الأندية العديد من الألقاب من خلال نادي دبي لأصحاب الهمم والرياضات البحرية ومنافسات الشطرنج وجميعها على مستوى الفريق الأول. وتضمن التقرير إحراز الأندية عشرات الألقاب الأخرى على مستوى منافسات الناشئين والشباب من بينها 10 ألقاب في كرة القدم من أصل 15 بطولة لجميع المراحل السنية، وعشرات الميداليات الذهبية في الرياضات الفردية والجماعية بما فيها الجوجيتسو وبطولات أصحاب الهمم.

وأشاد التقرير بنتائج فرق نادي شباب الأهلي الذي حقق معظم ألقاب كرة القدم (5 من أصل 6 لجميع بطولات كرة القدم للفرق الأولى وتسعة ألقاب من أصل 15 بطولة للمراحل السنية)، إلى جانب عدد من ألقاب الرياضات الجماعية والفردية بمختلف الفئات، ليؤكد أن قرار الدمج كان محفزاً لظهور كيان رياضي قوي ومنافس على ألقاب جميع البطولات. وثمن مجلس دبي الرياضي في التقرير جهود الأندية التي حققت الإنجازات، كما ثمن جهودهم في رفد منتخباتنا الوطنية بالعديد من اللاعبين المميزين انطلاقاً من الدور الوطني ودعم منتخباتنا الوطنية كافة، كما بارك لنادي حتّا العودة الى دوري الخليج العربي، وأكد مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المرسومة والارتقاء بالعمل الرياضي سواء في المجالات الإدارية أو الفنية، وتطوير الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل الرياضي.

• 48 لقباً أحرزتها الفرق الأولى في الأندية المنضوية تحت مظلة مجلس دبي الرياضي.