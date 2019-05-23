اتحاد الكرة يجتمع بالمديرين الفنيين للأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عُقد في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، أمس، الاجتماع الفني الأول بين الإدارة الفنية باتحاد الكرة والمديرين الفنيين بقطاع المراحل السنية للأندية، بحضور عبيد مبارك الشامسي، والمدير الفني، ميشيل سابلون، ومدير مراكز التدريب، راشد عامر، ومدير التدريب، عبدالله حسن، والمحلل الفني، كريم طيارة.

واستعرض الاجتماع رؤية وفلسفة الاتحاد الخاصة بالعمل مع الأندية، ومناقشة تطوير العمل الفني المرتبط بقطاع المراحل السنية من خلال رؤية اتحاد الكرة، بخطة طويلة المدى، بالتعاون والتنسيق المشترك مع الأندية.

وقدم المدير الفني لاتحاد الكرة: «ميشيل سابلون، الخطوط العريضة لرؤية الاتحاد، التي تتضمن أربعة محاور رئيسة، هي توضيح فكرة منهجية العمل في تطوير قطاع الناشئين، ودور الأندية في كيفية تطوير العمل الفني مع اللاعبين، ووضع أنسب طريقة لعب للمراحل السنية في الدولة، ومبادئ وضع العمل الفني لتطوير القطاع حسب مراحل الفئات العمرية المستهدفة».

كما ناقش الاجتماع الأولويات الفنية للرؤية التي تتضمن أيضاً أربعة محاور مهمة، هي: تعليم وتطوير المدربين حسب نطاق التدريب طبقاً لمعايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومراكز التدريب التابعة لاتحاد الكرة، والإشراف الفني على أكاديميات الأندية حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتوسعة قاعدة اللعبة والاهتمام بالبراعم.