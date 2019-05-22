مجلس دبي الرياضي يحتفل بختام موسم الرياضة النسائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي بختام الموسم للرياضة النسائية، حيث احتفت بالإنجازات التي حققتها اللاعبات والفرق النسائية بأندية دبي، والألقاب التي حصدنها خلال الموسم الرياضي 2018 - 2019.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي دبي للسيدات، وحضرته الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، وكل من عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء عبدالعزيز خان، ومديرة الاتصال والتسويق بالمجلس، سارة الصايغ، ومديرة قسم رياضة المرأة، فوزية فريدون، وأعضاء لجنة المرأة والرياضة، ومشرفات وإداريات الفرق واللاعبات بأندية الوصل والنصر وشباب الأهلي.

وأشادت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بمبادرة لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، بالاحتفاء بالرياضيات صاحبات الإنجازات في الموسم الرياضي 2018 - 2019، التي تؤكد اهتمام مجلس دبي الرياضي بنشر ثقافة الإنجازات الرياضية لدى المرأة الإماراتية، ودعم الفرق النسائية في أندية دبي، كما ثمنت جهود الرياضيات، إذ حرصت كل واحدة منهن على بذل أقصى جهد، وتقديم أعلى مستويات التنافس الرياضي، لإثبات مكانة المرأة الإماراتية، والتمثيل المشرف للأندية بالشكل الذي يدعم رياضة المرأة ويؤكد قدراتها الرياضية، وقالت: «لقد بذلتن مجهوداً كبيراً، وبفضل إصراركن وعزيمتكن استطعتن تحقيق كل هذه الألقاب، وأتمنى لكن المزيد من التفوق والوصول إلى منصات التتويج في مختلف المحافل».