المصدر: الامارات اليوم

تسريب

يحاول مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية التقصي لمعرفة مصدر تسريب أخبار الاتحاد المعني لبعض وسائل الإعلام، ما سبب إحراجاً كبيراً للاتحاد، علماً بأن التسريبات تدور في فلك شخص واحد فقط، وتخدم مصالحه.

مفاوضات

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية القمة بالدوري يسعى لحسم ملف تجديد عقد أحد لاعبيه الأجانب بشكل نهائي، خلال أسبوع واحد فقط، وفي حال فشل المفاوضات، فإن النادي المعني وضع، بالتنسيق مع المدرب، البديل المناسب.

عرض

ذكرت صحيفة «البرسكوبيو» التشيلية أن اللاعب التشيلي، ليوناردو فالنسيا، قرر الرحيل عن ناديه الحالي، بوتافوغو البرازيلي، مشيرة إلى أن فالنسيا لديه عرض من أحد أندية دوري الخليج العربي، وأنه يفاضل بينه وبين عروض أخرى.