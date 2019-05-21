تأهل 8 لاعبين في «بلياردو» أولياء أمور طلبة دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - الإمارات اليوم

تأهل ثمانية لاعبين لخوض الأدوار النهائية في منافسات بطولة البلياردو الرمضانية الثانية، التي ينظمها مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، تحت شعار «كن رياضياً متسامحاً».

وأسفرت نتائج البطولة عن تأهل كل من علي محمد سرور، وعبيد سعيد خنبول، وحسن محمد رزق، وأحمد عبدالغفار الحديدي، وجهاد مجدي يوسف، وأحمد لطفي حسين، وفؤاد اشتفاق.

وقال مدير البطولة، أحمد راشد الهنداسي، إن «هذه البطولة أظهرت تحسناً كبيراً في المستوى الفني للبطولة عن العام الماضي».

وأكد على أهمية البطولة ونجاحها الكبير في إتاحة فرصاً للتفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والتربويين، بهدف تعزيز وتمتين العلاقات بين أطراف العملية التعليمية والتربوية.