بطل أصحاب الهمم يتمنّى عودة السباق إلى مسافة 20 كلم

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

اعتبر درّاج المنتخب الوطني لأصحاب الهمم راشد الظاهري، أن دورة ند الشبا هي أفضل إعداد للبطولات الكبرى، وقال إنه سعيد للغاية بلقب فئة دراجات اليد للمرة الرابعة في تاريخه، رغم تخصصه في سباقات الكراسي المتحركة.

وقال إنه استعد جيداً للسباق مع ناديه العين، وإن حالة الطقس ساعدته في الحفاظ على معدل سرعة بلغ 36.5 كلم في الساعة.

وأضاف في تصريحات صحافية: «البطولة تأتي في توقيت جيد عقب مشاركتي مع المنتخب في بطولة آسيا التي حققت فيها ميدالية برونزية». وتابع: «دورة ند الشبا أهم محطة تحضيرية قبل بطولات مهمة مثل الطواف الأوروبي وبطولة العالم في هولندا سبتمبر المقبل»، متمنياً أن تعيد اللجنة المنظمة النظر في مسافة السباق وتعيده إلى 20 كلم حتى يكون أكثر إثارة وحماسة.

وكشف راشد الظاهري الذي يمارس أيضا سلة الكراسي المتحركة منذ 2011، أن دخوله عالم الرياضة منحه فرصاً للاندماج في المجتمع وبفضلها دخل التاريخ بتحقيق أرقام قياسية على مستوى الإمارات والخليج، بالإضافة إلى تحقيقه لقب كأس العالم للشباب مرتين، وقال: «النتائج الجيدة التي حققتها لم تأتِ من فراغ بل ثمرة عمل وتدريبات يومية متواصلة، وأطمح أن أكون ضمن أفضل خمسة لاعبين بالعالم في فئتي».

راشد الظاهري توّج بلقب فئة دراجات اليد لأصحاب الهمم للمرة الرابعة.