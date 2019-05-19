خلفان: زياراتي لحفل لجنة دوري المحترفين لن تنقطع

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد لاعب خط وسط الجزيرة المُتوج بجائزة أفضل لاعب محلي لموسم 2018-2019، خلفان مبارك، أنه عاقد العزم على مواصلة زياراته لحفل لجنة دوري المحترفين، لحصد هذا اللقب في المواسم المقبلة، ولن تنقطع من بعد الحفل الأخير.

وقال خلفان لـ«الإمارات اليوم»: «حصولي على هذه الجائزة يُمثل دافعاً قوياً لمواصلة التألق وحصد الألقاب الجماعية مع النادي، وأيضا الفردية لأنها تعكس المستوى الذي يُقدمه أي لاعب على مدار الموسم».

وأضاف: «سعيد بأن أول تهنئة تلقيتها كانت من لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، الذي كان أحد المتنافسين معي على اللقب، وهذا ليس بأمر غريب على لاعب له قيمته الفنية بين اللاعبين المواطنين، والتنافس في الأخير سيكون لمصلحة المنتخب الوطني».

أول تهنئة تلقيتها كانت من لاعب شباب الأهلي أحمد خليل.