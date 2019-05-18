حمدان بن محمد يشهد بطــولة «تحدي ناس الليلي»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

بحضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، أقيمت مساء أول من أمس، منافسات الفردي لبطولة «تحدي ناس الليلي»، ضمن منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية وتوجيهات سمو ولي عهد دبي، وتحمل شعار «قدرات لا حدود لها»، بمجموع جوائز يزيد على ستة ملايين درهم.

وتابع سموه جانباً من منافسات البطولة، التي تشمل 1250 من الرياضيين والرياضيات من 49 جنسية، وتضمنت المنافسات 14 عائقاً متنوعاً بدرجة الصعوبة، ما بين تحديات التسلق والسباحة والزحف والجري، والتي تم تصميمها لاستخراج أفضل ما لدى المشاركين من طاقة وعزيمة، وتحفيزهم على تقديم أقصى أداء بدني وذهني، وهي تمثل المرحلة الثانية من «تحدي ناس الليلي»، الذي أقيمت منافسات «الفِرَق» فيه الأسبوع الماضي.

حضر المنافسات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وأمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة العليا المنظمة ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي.

وتُعد منافسات «تحدي ناس الليلي» عنصراً أساسياً في برنامج دورة ند الشبا الرياضية، منذ إدخالها لأول مرة في الدورة الخامسة عام 2017، وتواصل جذب المزيد من المشاركين من مختلف الجنسيات، حيث شهدت النسخة الحالية تضاعف عدد المشاركين من 650 مشاركاً عند إدراجها لأول مرة في برنامج المنافسات، كما تم في الدورة الحالية تقسيم المنافسات إلى يومين، وتوزيع المشاركين على فئات المحترفين والهواة للرجال والسيدات، من أجل إتاحة الفرصة للمشاركين لخوض منافسات متكافئة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، حيث بلغ عدد المشاركين في فئة المحترفين الرجال 120، والمحترفات السيدات 41، وفئة الهواة للجنسين 1089، وتمثل نسبة المشاركين من الرجال عموماً 67%، والسيدات 33%.

سعيد بن مكتوم يحضر منافسات «البادل تنس»

حضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، جانباً من منافسات البادل تنس، المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي.

وتابع عدداً من المباريات، التي أقيمت في إطار التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية، والتي تشهد مشاركة وجوه جديدة، إلى جانب الأسماء المرشحة للمنافسة في الألقاب. وأسهمت دورة ناس في انتشار وزيادة شعبية البادل تنس على المستوى المحلي، بما يُعزز جهود اتحاد اللعبة، الذي أطلق عدداً من البطولات المحلية على مدار العام، إلى جانب تدشين قاعدة البيانات الإلكترونية للاعبين المقيمين. وتستكمل منافسات البادل تنس غداً بإقامة المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث لفئة الفرق، فيما تقام الثلاثاء المقبل مواجهتا النهائي، وتحديد المركز الثالث لفئتي المواطنين والرجال المفتوحة.

نسيم حميد يزور دورة ند الشبا بـ «الكندورة»

أثنى بطل العالم السابق في الملاكمة، البريطاني نسيم حميد، صاحب الأصول العربية، على ما تقدمه دورة ند الشبا الرياضية من ألعاب رياضية متنوعة ومستويات مميزة.

وثمن البطل العالمي السابق لوزن الديك، حفاوة الاستقبال والضيافة اللتين حظي بهما من قبل اللجنة المنظمة، إذ قام بجولة، أول من أمس، لمتابعة منافسات كرة قدم الصالات والبادل تنس، كما تجول في خيمة الجماهير «ناس هاب»، التي تضم مرافق متنوعة.

وتحدث نسيم حميد، الذي ارتدى «الكندورة»، باللغة العربية في بداية حديثه، وقال في تصريحات صحافية: «رمضان كريم على الجميع»، ثم أكمل باللغة الإنجليزية، قائلاً: «أنا سعيد للغاية لوجودي في الدورة للمرة الأولى، أحب دبي حيث أفكر بالإقامة هنا حالياً، لتمتعها بالأمان، فضلاً عن وجود أماكن رائعة لزيارتها».

وأضاف: «الرياضة في دبي تبهرني، دائماً تجد الأفضل هنا، فخور وسعيد لأنني أرى دولة تريد أن تكون الرقم واحد في كل ما تفعله».