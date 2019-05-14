الأذربيجاني قادر يظفر بلقب «دولية زايد للشطرنج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُويج الأستاذ الدولي الكبير، الأذربيجاني قادر جوزينوف، بلقب بطولة الوفاء لزايد الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد فوزه على الاستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر، في الجولة التاسعة والأخيرة أول من أمس.

وحل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابريل سركسيان، في المركز الثاني، بعد تعادله مع الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني المر ماجيراموف، الذي جاء في المركز الخامس بعد الأستاذ الدولي الكبير الكوبي فيكتور برنسيبا، الذي حل رابعاً بعد فوزه على الأستاذ الدولي الكبير اليوناني أستفيروس جريفس، الذي جاء في المركز الثالث.

واحتل الاستاذان الدوليان المغربيان علي صابر ومخلص العدناني المركزين السادس والسابع على التوالي، بينما جاء الدولي الفلبيني أوليفر دايمكيلنغ في المركز الثامن، والأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي في المركز التاسع، بينما حل في المركز العاشر الدولي السوري طلال حلواني.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين المواطنين في الترتيب العام للبطولة، فقد فاز اللاعب عمران الحوسني بجائزة أفضل لاعب إماراتي، بينما فازت اللاعبة فاطمة سيف بجائزة أفضل لاعبة إماراتية.

وحصل اللاعب أحمد فريد على جائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج، كما فازت اللاعبة غالية محمد بجائزة أفضل لاعبة من نادي دبي للشطرنج والثقافة.