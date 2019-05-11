" ديزرت روسس " يتوج بلقب سلة السيدات لبطولة زايد

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

توج فريق “ ديزرت روسس “ بلقب بطولة زايد الرياضية لكرة السلة للسيدات بفوزه على “ بي اس اس آي “ 16 / 8 في المباراة النهائية التي أقيمت بنادي أبوظبي للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية ، واحتل فريق فالكون المركز الثالث بتفوقه على “ تربيل “11 / 6 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وحقق فريق دبي بولرز لقب بطولة الرجال لكرة السلة بعد تفوقه على “ بول آبوف أول “ 73 / 61 في المباراة النهائية التي أقيمت في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة ، وتوج الفريق الفائز حمدان سعيد نجم منتخبنا لكرة السلة السابق ، وحقق فريق “ أ دي كور “ المركز الثالث بعد تفوقه على “ يو اي جي “74 / 62 .

وفي الجولة الافتتاحية من منافسات كرة القدم للأشبال تحت 14 سنة فاز فريق بني ياس على شتوتغارت بستة أهداف مقابل هدف ، وفاز فريق مجلس أبوظبي الرياضي على الأكاديمية الفرنسية 11 / صفر.

وفي منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة فاز فريق مجلس أبوظبي الرياضي على شتوتغارت ( أ ) 8 / صفر ، وفاز فريق ريال مدريد على شتوتغارت ( ب ) 5 / 2 ليحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف عن مجلس أبوظبي الرياضي صاحب الصدارة.