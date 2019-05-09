قدامى الكرة المصرية والسودانية يشاركون في افتتاح «رمضانية الرمس»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

تشهد بطولة الرمس الرمضانية، التي تنطلق غداً، مشاركة نجوم سابقين لكرة القدم من مصر والسودان، في المباراة الاستعراضية التي تقام على الملعب الرئيس للنادي في رأس الخيمة.

وأعلنت اللجنة المنظمة، برئاسة المقدم فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، مشاركة ثلاثي الزمالك: عبدالحليم علي ومحمد كمونة وأحمد صالح، إلى جانب نجوم مصر القدامى في الأندية المختلفة في الدولة، في حين يشارك من الجانب السوداني نجم المنتخب السوداني ونادي المريخ فيصل العجب، ومهند الطاهر نجم المنتخب السوداني السابق ونادي الهلال الملقب بـ«الغزال»، فضلاً عن نجوم الجالية السودانية من اللاعبين القدامى.

وقال نجم الزمالك السابق عبدالحليم علي، في تصريحات صحافية، إن مبادرة نادي الرمس تستحق التقدير والاهتمام، وتابع: «أحرص على مثل هذه المباريات، التي لا تقتصر فقط على مبدأ المنافسة في الفوز أو الخسارة، انطلاقاً من قيم أبناء هذه الدولة في لم الشمل، وتعزيز المحبة والاحترام في القلوب والعقول».

وأوضح عبدالحليم أن المحافظة على لقب الهداف التاريخي لنادي الزمالك برصيد 138 هدفاً، قلادة فخر كبيرة خلال مسيرته في «القلعة البيضاء»، وصمود هذا الرقم حتى هذه اللحظة نقطة مضيئة في سجله الكروي، رغم أنه سيكون سعيداً لو نجح أي لاعب في الزمالك بتخطي هذا الرقم.

بدوره، دعا فيصل العجب أبناء الجالية السودانية في الدولة إلى متابعة المباراة الاستعراضية في نادي الرمس غداً، لاستعادة ذكريات جميلة ظلت حاضرة في العقول والقلوب، وقال إن دولة الإمارات، التي تجمع الشعوب من مختلف دول العالم بالتقدير والاحترام، تقدم تجربة مهمة في شهر الرحمة والمحبة، بوجود نجوم مصر والسودان في أرض زايد الخير ونادي الرمس، الذي سعى بجدية كبيرة لدعم نجاح هذه الفعالية، التي تقام ضمن البطولة الرمضانية التي ينظمها النادي.

يشارك في المباراة الاستعراضية برمضانية الرمس قدامى الزمالك: عبدالحليم علي، ومحمد كمونة، وأحمد صالح، وكذلك نجمي السودان فيصل العجب ومهند الطاهر.