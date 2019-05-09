أبطال الإمارات يبحثون عن تاج الدراجات المائية في البرتغال

المصدر: بورتيماو - الإمارات اليوم

يدخل أبطال الإمارات في الدراجات المائية، بدءاً من غدٍ، وحتى 12 الجاري، في تحدٍّ كبير للفوز بألقاب الجولة الافتتاحية لمونديال الدراجات المائية، التي تستضيفها مدينة بورتيماو البرتغالية.

ويشارك حامل اللقب، فريق أبوظبي، في البطولة في ثلاث فئات، حيث يحمل مهمة وطموحات الحفاظ على لقب البطولة عن فئة الحركات الاستعراضية، الذي حققه بطل الفريق راشد الملا في الموسم الماضي وبالعلامة الكاملة، بالإضافة إلى مشاركة نجم الفريق راشد الطاير في فئة جالس جي بي 1، وأيضاً مشاركة البطل الشاب سلمان العوضي في فئة سكي جي بي.

يذكر أن موسم 2019 ينطلق من بورتيماو، ثم ينتقل إلى خمس أو ست مدن ومحطات مختلفة. ويبدأ الفريق اليوم التجهيز والتحضير، من أجل المنافسة وتحدي الجولة الأولى من البطولة.

ويعيش فريق أبوظبي انتعاش ونشوة الفوز بأحد الألقاب المهمة في البطولات البحرية، قبل أقل من أسبوع من الآن، حيث حقق لقب السباق الكلاسيكي في جولة روين الفرنسية لقيادة زوارق الفورمولا2، والذي كان راشد الطاير أحد أبطاله، حيث حقق اللقب عبر الزورق أبوظبي 35 مع زملائه، ويشارك الطاير في أقل من أسبوع في أوروبا وفي البرتغال، طمعاً في المنافسة على لقب آخر وفئة مغايرة تماماً، حيث يتسلح الفريق بالمعنويات العالية، التي تحققت قبل أيام قليلة في روين.

ومن المنتظر أن تنطلق البطولة مع التسجيل الرسمي والفحص الفني المعتاد اليوم، ثم بدء التجارب الحرة وسباق أفضل زمن للمشاركين يوم غدٍ في المنافسة، وسيكون التحدي حاضراً وبقوة يومي السبت، حيث تختتم المنافسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت البرتغال، خلال اليومين الأخيرين.

وقال مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، في تصريحات صحافية: وفقنا في تسجيل بداية قوية في سباق روين الكلاسيكي الأسبوع الماضي، ولم يمضِ أكثر من سبعة أيام حتى بدأنا بطولة أخرى، وتحدياً مغايراً، وذلك أيضاً بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، إذ ننتظر أن يتوج الفريق بأجمل الانجازات.

«الفيكتوري» يشارك بدراجة إماراتية 100%

يستعد فريق الفيكتوري تيم، متصدر عرش بطولة العالم للدراجات المائية (Aquabike)، للمنافسة بفئة محترفي جي بي 1، بقيادة بطل العالم ثماني مرات النمساوي كيفين رايتير.

تأتي مشاركة الفيكتوري تيم بدراجة رقم 90، التي تصدرت منافسات البطولة في نسختها الماضية، وهي دراجة إماراتية 100%، من تصميم وتصنيع مؤسسة الفيكتوري تيم. وقال حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، في تصريحات صحافية: تكرار اللقب للسنة الثانية على التوالي، هو الهدف الأول والأساسي للفريق، من المشاركة ببطولة العالم للدراجات المائية.

وأشاد بالتجهيزات الجبارة، التي قام بها الفريق وجميع العاملين والمختصين، من أجل تمثيل الإمارات بالمحفل الرياضي العالمي بصورة مشرفة، تليق ببطل النسخة السابقة، وشكر القيادة الرشيدة وحكومة دبي على الدعم غير المحدود للمؤسسة والفريق.