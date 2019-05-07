الحوسني تشارك في الاجتماع الوزاري لمكافحة المنشّطات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتورة ريمة الحوسني، بالنيابة عن رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، في الاجتماع الوزاري الـ16 لممثلي الحكومات في آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات في الرياضة الذي عقد في جدة خلال الفترة من 29 إلى 30 الشهر الماضي، بمشاركة العديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا.

ويعد الاجتماع السنوي من أهم الاجتماعات لمنظمات مكافحة المنشطات في دول آسيا وأوقيانوسيا، حيث تجتمع الدول تحت مظلة واحدة للتدقيق في استمرارية التزامها بميثاق «الوادا»، كما يتم تبادل الخبرات، وتقوم الدول المشاركة بتقديم عرض خاص بجميع الأنشطة الخاصة بمكافحة المنشطات، كما يقوم الخبراء من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بعرض المستجدات ومساهمات واشتراكات الدول السنوية في «الوادا»، بالإضافة إلى شرح أي تغييرات في البروتوكولات إن وجدت.

وقدمت الدكتورة ريمة الحوسني التقرير السنوي الخاص بأنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لعام 2018، والخطط التطويرية والاستراتيجية التي تنتهجها اللجنة كي تتقدم بمصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة المنشطات، وفي الوقت نفسه ضمان توافقها مع سياسات المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات، ولرفع تصنيف اللجنة في العالم.