«السوق الحرة بدبي» راعياً بلاتينياً لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مجلس دبي الرياضي والسوق الحرة في دبي اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها السوق الحرة بدبي راعياً بلاتينياً للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ستقام خلال شهر رمضان، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووقع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات بالسوق الحرة بدبي صلاح تهلك.

وحضر توقيع الاتفاقية، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي، ومدير إدارة التطوير الرياضي علي عمر البلوشي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق سارة الصايغ. ورحب سعيد حارب باستمرار رعاية السوق الحرة بدبي لدورة ند الشبا الرياضية، التي تأتي في إطار سياسة هذه المؤسسة الوطنية لدعم الرياضة باعتبارها أحد أهم الأنشطة الحياتية التي ترتبط بسعادة الإنسان.

وأكد حارب في تصريحات صحافية أن: «دورة ند الشبا الرياضية هي الحدث الأبرز على المستوى الرياضي والمجتمعي خلال شهر رمضان، كما أن تأثيرها يستمر على مدار العام من خلال الارتقاء بالمستوى التنافسي للرياضة المحلية واكتساب المزيد من الخبرات، ومن خلال تعزيز علاقة العائلة بالأحداث الرياضية أيضاً، بالحضور والتشجيع وتحفيز أجيال المستقبل لنهج الرياضة».

من جانبه قال صلاح تهلك إن السوق الحرة في دبي تحرص على أن يكون لها دور في تنظيم أو رعاية فعاليات رياضية خلال شهر رمضان الفضيل.

وأضاف: «ممارسة الرياضة في شهر رمضان لها فوائد عدة على صحة وسعادة أفراد المجتمع كافة، وتسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونحن نفتخر بأن نجدد الرعاية لدورة ند الشبا الرياضية التي تعد من أبرز وأهم الفعاليات الرياضية، وتسعى السوق الحرة بدبي دائماً إلى دعم ورعاية الفعاليات الرياضية محليا وإقليميا وعالميا، ومن أبرز الفعاليات التي نظمناها بطولة السوق الحرة بدبي للتنس للرجال والنساء، ونحن دائماً مع التجديد والإبداع والابتكار، وكما عودتنا دورة ند الشبا كل عام على التجديد والإبداع فهذا العام تم إضافة رياضات جديدة ومتنوعة».