حمدان بن محمد يحضر أفراح الهاجري

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه خلفان محمد بن لاحج الهاجري، أمس، في مجلس ند الشبا، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة زايد بن حصين الكميت الهاجري.

وهنّأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.