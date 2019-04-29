رازوفيتش: الظفرة جاهز.. وسنبرهن في المباراة

أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، جاهزية فريقه لتحقيق الفوز في نهائي كأس رئيس الدولة، اليوم، أمام شباب الأهلي، وأنهم سيبرهنون ذلك في خلال المواجهة، وأنهم سيقدمون كل ما لديهم من أجل التتويج بأول ألقاب فريق الظفرة في الكأس، مشيراً إلى أن لاعبيه يدركون المطلوب منهم في المباراة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «أنا سعيد بأننا وصلنا إلى المباراة النهائية، صحيح أن هذا يعد إنجازاً لفريق الظفرة لكن التتويج باللقب هو المهم، نحن لم نتأهل للنهائي عن طريق الصدفة، لقد قدمنا مستويات جيدة خلال مشورنا في المنافسة، نحن عازمون على أن نواصل بالمستوى نفسه في لقاء اليوم حتى نحصل على اللقب التاريخي».

وأكد المدرب الصربي أنه يعرف كل شيء عن فريق شباب الأهلي والطريقة التي يعتمدون عليها في المباريات، وقال: «نحن نعرف منافسنا بشكل كاف، نحن نحترمهم فهم فريق قوي وقدموا نتائج جيدة في الفترة الماضية، بالنسبة لي أنا أفكر في جاهزية فريقي فقط وعلينا أن نبرهن أننا قادرون على تحقيق الفوز».

وتحسر فواك رازوفيتش على الغيابات في صفوف فريقه التي يفقد فيها كلاً من راشد مهير بسبب الإيقاف والبرازيلي دييغو ريناتو بداعي الإصابة، وقال: «بالتأكيد هما لاعبان مهمان في فريقي، لكن مرت مباراتان في الموسم الحالي ولم يكونا ضمن قائمة فريقي، بالنسبة لي الأكثر أهمية هو فريقي، وسنكون قادرين على تعويض غيابهما».

العين - الإمارات اليوم

بلوغ النهائي إنجاز لكن التتويج باللقب هو المهم.

نستطيع تعويض غياب راشد مهير ودييغو ريناتو.

عازمون على تحقيق اللقب التاريخي اليوم.