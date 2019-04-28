«الطرق والمواصلات» راعياً استراتيجياً لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها هيئة الطرق راعياً استراتيجياً للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ووقع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، يوسف أحمد الرضا، وحضر توقيع الاتفاقية، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس صالح المرزوقي، ومدير إدارة التطوير الرياضي، علي عمر البلوشي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق سارة الصايغ.

وقال سعيد حارب: «نحن سعداء بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هذه المؤسسة الوطنية التي نفتخر بعملها الكبير حيث تقوم بخدمة الوطن والمجتمع، كما نسعد بأن تكون معنا شريكاً في دورة ند الشبا الرياضية، التي تعد أهم وأكبر حدث رياضي مجتمع خلال شهر رمضان المبارك». وأضاف: «هذه الدورة حققت الكثير من الإنجازات خلال السنوات الست الماضية، على مستوى تطوير رياضيينا، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة أيضاً، والتعريف برياضات جديدة تحظى بمتابعة ومحبة جماهيرية كبيرة».