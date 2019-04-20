الشامسي: نتمنى على اتحاد الكرة تنظيم «بطولة 20 عاماً»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي عن سعادته بتتويج فريق شباب الحمرية بأول بطولة في تاريخ النادي بالمراحل السنية عقب الفوز ببطولتي دوري وكأس الشباب.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «للأسف هذا الجيل من اللاعبين المميزين لن يكون لهم بطولة الموسم المقبل وهم مواليد 1999 و2000، لعدم وجود مسابقة لهذه الفئة العمرية من اللاعبين بأجندة مسابقات الموسم المقبل، خصوصاً فرق الدرجة الأولى التي لا تملك بطولة لدوري الرديف على عكس فرق المحترفين، إذ تكون هناك فرصة لهذه الفئة العمرية من اللاعبين للتواجد بهذه البطولة المهمة جداً قبل التصعيد إلى الفريق الأول».

وأضاف الشامسي: «الوضع الحالي يحتم تصعيد اللاعبين بالكامل إلى الفريق الأول وهذا بالتأكيد صعب جداً، ولذلك نطلب من اتحاد الكرة فقط توفير بطولة لهذه الفئة حتى ولو بمشاركة سبعة أو ثمانية فرق فقط».

وأوضح: «هذا الفريق تم العمل عليه منذ عامين ويضم مجموعة كبيرة من الموهوبين إضافة إلى عدد كبير من اللاعبين المميزين، كما يضم نادي الحمرية فرق مراحل سنية متميزة تحت 13 و15 سنة، وقمنا بتنظيم مهرجان كبير لفئة تحت 10 سنوات لعدم وجود بطولة لهذه الفئة العمرية من أجل استقطاب اللاعبين المميزين، حيث إن بطولات اتحاد الكرة تبدأ من 12 عاماً، وبالتالي نظم النادي أكثر من بطولة لهذه الفئة العمرية».