الفجيرة تستضيف بطولة اسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع الاتحادين الاماراتي والاسيوي للجودو بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 22 أبريل الحالي والتي تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 295 لاعبا من 39 دولة، من الامارات والبحرين وأفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، الصين، الصين تايبية، كوريا الجنوبية، فيجي، غوام، هونج كونج، الهند، إيران، العراق، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، غيرقستان، لبنان، ماكاو، منغوليا، نيبال، نيوزيلاندا، باكستان، فلسطين، الفلبين، قطر، السعودية، سنغافورة، كوريا الشمالية، اليمن، سيريلانكا، سوريا، طاجيكستان، تايلاند، تركمنستان، أوزبكستان، فيتنام.

وسينضم الاتحاد الاسيوي على هامش اقامة المنافسات إلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجودو المقرر في 18 ابريل الحالي بمشاركة 40 دولة ويتضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب المجلس الجديد للاتحاد القاري الذي يترأسه الكويتي عبيد زايد العنزي.

كما تشهد الانتخابات المرتقبة للاتحاد الآسيوي للجودو تمثيل رياضة المرأة الإماراتية والعربية والآسيوية ممثلة بعضو مجلس إدارة اتحاد الجودو السابق أمل بوشلاخ والتي نالت ثقة الإتحاد الآسيوي للجودو لتصبح أول امرأة في تاريخ رياضة الجودو منذ تأسيس الإتحاد تتقلد منصب المدير المالي.

