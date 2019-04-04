«سيدات شرطة رأس الخيمة» يحرزن المركز الأول في «تحدي راك»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة (فئة السيدات) على المركز الأول، بعد منافسات قوية وشرسة للحظة الأخيرة، أسفرت في النهاية على اعتلاء سيدات شرطة رأس الخيمة منصة التتويج بالمركز الأول في «تحدي راك» التي تُعدّ البطولة الأولى على مستوى إمارة رأس الخيمة، ونظمتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة قسم الموارد البشرية، على يومين الأول (فئة الرجال) والثاني (فئة السيدات)، بمشاركة تسع جهات حكومية على مستوى الإمارة.

وشملت البطولة ثلاث مراحل للمنافسات المرحلة الأولى والثانية مسابقات القوة البدنية والمرحلة الثالثة مسابقات السباحة والتجديف.