اتحاد الكرة يجهز لمبادرات مجتمعية في عام التسامح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية باتحاد كرة القدم اجتماعها الدوري، أول من أمس، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، أمل بوشلاخ، وبحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة محمد الهاجري، وعضوي اللجنة: سعيد المهيري وعمران الجسمي، وعبدالرزاق الكعبي مقرراً.

وناقشت اللجنة عدداً من المبادرات المجتمعية، التي تعتزم إطلاقها في عام التسامح، والمتمثلة في عقد محاضرات توعوية عن التسامح، ستُعقد في مدينة دبي تحت إشراف محاكم دبي، وأخرى ستُقام في بقية مدن الدولة، بالتعاون مع المجالس الرياضية والأندية، إلى جانب تنظيم فعاليات للجاليات المُقيمة بالدولة، وإعداد فعالية رياضية يوم 16 نوفمبر المقبل، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح.

وأشارت أمل بوشلاخ إلى أن كل هذه المبادرات تهدف إلى ترسيخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً.