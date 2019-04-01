مسفر: خطأ مفاجئ حرمنا من مشاركة بن يطو أساسياً أمام العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، عن وقوع خطأ في تسجيل مهاجم الفريق الجزائري، محمد بن يطو، في قائمة فريقه التي خاضت مواجهة العين، أول من أمس، في الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ما تسبب في جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء بصورة إجبارية، لافتاً إلى أن الخطأ لم يكتشف إلا خلال نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب لإجراء عملية الإحماء، ولم يكشف مسفر عن طبيعة الخطأ، لكن يتوقع أن يكون إداري الفريق قد أدرج اسم بن يطو في قائمة الاحتياط.

وقال مسفر في المؤتمر الصحافي، عقب نهاية مباراة فريقه بالخسارة بهدف مقابل هدفين: «تدربنا على التكتيك الذي سنقابل به العين خلال الفترة الماضية، وجئنا لتنفيذه في المباراة، ولكن فوجئت ونحن في طريقنا لإجراء عملية الإحماء بالخطأ الذي تسبب في جلوس المهاجم محمد بن يطو على مقاعد البدلاء، وفي ظل هذه الأمور المفاجئة أجرينا بعض التعديلات التكتيكية في أرضية الملعب، بتحويل المهاجم جابريل إلى رأس حربة صريح، ولكن الأمور لم تنجح».

وجلس المهاجم الجزائري بن يطو على دكة الاحتياط، قبل أن يشارك في الدقيقة 39 عقب استقبال شباك الفجيرة الهدف الأول، فيما دخل في مشادة كلامية صارخة عقب نهاية اللقاء مع أحد الأشخاص المنتمين لناديه، الذي كان يجلس خلف مقاعد البدلاء.

وواصل الدكتور عبدالله مسفر حديثه، فأشار إلى أن الأخطاء يمكن أن تحدث في كرة القدم، وقال: «اسألوا إدارة النادي ولا تسألوني أنا، لقد وضعت التشكيلة، ولكن حدث خطأ، ولذلك قررت الدفع باللاعب محمد خلفان، على الرغم من شعوره بالإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، ولم يتدرب معنا فترة طويلة».

وأكد المدرب مسفر أن فريقه تأثر بالخطأ الذي حرمهم من خدمات المهاجم الجزائري، وقال: «الأمور كانت مفاجئة لنا بصورة كبيرة، وأتمنى ألا تحدث مثل هذه الأخطاء في المباريات المقبلة، عموماً نحن أصبحنا في موقف يتطلب منا الفوز في كل المباريات المقبلة، ويجب ألا نفرط في المزيد من النقاط، فنحن كنا في حاجة لتحقيق الفوز، والتعادل لم يكن ليخدم خططنا».

وانتقد مدرب الفجيرة إدارة النادي في عدم تلبية مطالبه بإجراء خمس مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، وقال: «قدمت طلباً للإدارة لخوض خمس مباريات ودية، ولكن النادي لم يوفر لنا سوى مباراتين أمام الجزيرة وعجمان، وظللنا بعد ذلك نتدرب لفترة أسبوعين من دون خوض أي مباراة».

غاريدو: «الفار» تحتاج إلى إعادة نظر

من جانبه، قال مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، إن استخدام الحكام لتقنية الإعادة التلفزيونية (الفار) يحتاج لإعادة نظر من جديد، وذلك بعد أن ألغى الحكم عمر آل علي، الذي أدار مباراة فريقه أمام الفجيرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، هدفاً سجله المهاجم جمال معروف قبل نهاية الشوط الأول، بداعي التسلل، عقب عودته لتقنية «الفار».

واستغرب المدرب غاريدو، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي، من عدم استخدام حكم مباراتهم في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، للإعادة التلفزيونية، حينما استقبلت شباكهم هدفاً تسبب في خسارتهم نقاط اللقاء، وقال: «في تلك المواجهة استقبلنا هدفاً غير صحيح، والسؤال هنا: لماذا لم تتدخل تقنية الفار وقتها؟ بالتأكيد الأمر يحتاج إلى إعادة نظر».

حماد: عودة «عموري» إلى العين بيده

أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أن عودة لاعب فريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن «عموري»، مستقبلاً، لصفوف «الزعيم»، بيده، وأنها لن تكون مستغربة، مشيراً إلى أن نادي العين يظل بيته الأول.

وقال في تصريحات صحافية: «عموري هو لاعب نادي العين، وهذا بيته، ولكنه حالياً يربطه عقد مع نادٍ آخر هو الهلال السعودي، ونحن نتمنى له الشفاء من الإصابة، والعودة السريعة إلى الملاعب مجدداً. وعموماً فإن عودته إلى نادي العين من جديد لن تكون مستغربة».