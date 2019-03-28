«دبي الرياضي» يطوّر المواهب الشابة بالتعاون مع «دو» و«لاليغا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، إطلاق برنامج لدعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة من أندية دبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية، بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري بالعالم، ويستمر البرنامج لمدة عامين قابلين للتجديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عثمان سلطان، والرئيس التنفيذي لمركز «لاليغا» للكفاءات العالية، حسين مراد، وممثلة رابطة لاليغا لكرة القدم في الدولة، مايتي فينتورا. وقال سعيد حارب: «تهدف الشراكة إلى دعم أندية دبي، وإعداد هؤلاء الشباب ليكونوا لاعبين فاعلين ونجوماً في المستقبل».