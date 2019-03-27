تكريم اللجان المنظمة لـ «عالمية الحركية والبتر» والمدن المضيفة بالشارقة

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

شهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حفل تكريم اللجان المنظمة والتنفيذية للألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر (الشارقة 2019)، وبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص، وملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور طارق سلطان بن خادم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن إمارة الشارقة تمكنت من تحقيق العديد من أهدافها الرامية إلى تفعيل مشاركة ذوي الإعاقة، ودمجهم ومنحهم كامل حقوقهم، ما نتج عنه ما نشهده من إنجازات يفاخر بها أبناء الإمارة.

وأضاف: «في الشارقة، الصديقة لذوي الإعاقة الحركية، المناصرة والداعمة الدائمة لذوي الإعاقة، يتساوى جميع أفرادها بالحقوق والعيش الكريم، لتكبر الإنجازات وتتحقق الطموحات، وما تم تحقيقه بعزمكم جميعاً من ذوي الإعاقة والمناصرين الداعمين لهم يعكس إنجازات الشارقة الحقيقية في الاستثمار بالإنسان».