8 مقترحات أمام «عمومية الطائرة» اليوم.. أبرزها الانتقال الحر للاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعقد اتحاد الكرة الطائرة، في الساعة الخامسة من مساء اليوم، جمعيته العمومية العادية، بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، لمناقشة التقريرين الإداري والفني لموسم 2017-2018، فضلاً عن التقرير المالي المتضمن الحساب الختامي لعام 2018، والميزانية التقديرية لعام 2019، وكذلك دراسة ومناقشة الاقتراحات الواردة من الأندية.

ويترأس الاجتماع رئيس الاتحاد، يوسف الملا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية، بجانب ممثل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عبدالله حسن محيوه.

وتناقش الجمعية ثمانية مقترحات قدمتها الأندية، هي: السماح بتسجيل ومشاركة لاعبين اثنين (أجنبيين) في كشوف الأندية، اعتباراً من الموسم المقبل 2019-2020، والسماح بالانتقال الحر للاعبين الذين تجاوزت أعمارهم الـ30، ومناقشة اللائحة الخاسرة بمشاركة الفئات المشمولة بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وإلغاء مرحلة الأدوار الإقصائية الـ«بلاي أوف» في مسابقة الدوري العام للرجال.

ومن ضمن المقترحات إلغاء لائحة مشاركة لاعبي فئة الناشئين بمسابقة الدوري العام للرجال، وإلغاء رسوم المباريات الودية، وتخفيض مكافآت الانتقال والتحكيم للحكام، وإلغاء العقوبة المالية على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، واستبدالها بعقوبة الإيقاف، بجانب تأجيل استئناف مباريات مسابقات المراحل السنية لأسبوعين، بعد فترة التوقف الخاصة بأداء امتحانات الطلاب.