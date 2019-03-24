«الهيئة» تحتفل بيوم السعادة بفعاليات رياضية وعروض خيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك أكثر من 1200 شخص من رياضيين وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة في الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة، أول من أمس، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، وسط أجواء من البهجة والفرح التي مزجت بين السعادة والتسامح بنكهة ابتكارية، جمعت كبار المواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم والاتحادات والمؤسسات الرياضية ونجوم الإعلام التقليدي والحديث، ونخبة من كبار الشخصيات.

وتنوعت الفعاليات ما بين محطات رياضية وجلسة حوار إيجابي مع أصحاب الهمم، وعروض خيل، وكلمات شعرية للوطن، وجولة داخل المزرعة، وزراعة شجرة الغاف عنوان السعادة وشعار التسامح في عام التسامح، وتم كذلك تكريم الأمهات بهدايا وجوائز تقديرية.

وحضر الفعاليات التي أقيمت في مزرعة السعادة بمنطقة الخوانيج في دبي الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، والشيخة مريم بنت صقر القاسمي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة سعيد حارب، وعضوا مجلس إدارة الهيئة شريف العوضي وعيسى هلال، والأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار، والأمين المساعد للهيئة خالد المدفع.