ولي عهد دبي يصل إلى الرياض

المصدر: الرياض- وام

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى الرياض بعد ظهر اليوم للمشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة.

كان في استقبال سموه و الوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي .. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

بعدها توجه سمو ولي عهد دبي إلى منطقة الرمحية حيث حفل الختام و كان في استقباله في المنصة الرئيسية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة و عدد من الأمراء و كبار المسؤولين السعوديين.

و قد رحب سمو الأمير محمد بن سلمان بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني متمنيا لسموه إقامة طيبة في رحاب المملكة العربية السعودية و أعرب عن سعادته بمشاركة دولة الإمارات في هذا المهرجان الشعبي التراثي الذي يحيي تقليدا سعوديا خاصا برعاية الأبل و رياضتها العربية الأصيلة.

يرافق سمو ولي عهد دبي .. وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية و الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم و الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم و محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.