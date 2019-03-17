ملك البحرين يتوج أبطال مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

شهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فعاليات الجولة الأولى من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، والتي أقيمت أول من أمس، على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالعاصمة البحرينية المنامة، بالتزامن مع مهرجان كأس ملك البحرين، ضمن فعاليات النسخة الـ11 للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد ست قارات أبوظبي العاصمة».

وتوج الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برفقة ولي عهده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، الفائزين في السباق.

وأحرز الفارس قيس البوسعيدي على صهوة (الصقلاوية 1733)، لإسطبل الرفاع، وبإشراف يوسف البوعينين، لقب الجولة الأولى، وجاءت في المركز الثاني الفارسة سارا دل فايرو، على صهوة كريان 1706، لإسطبل فيكتوريوس، وبإشراف المدرب يوسف طاهر.

وحل في المركز الثالث الفارس أليخندرا غوتيرز على صهوة كروشان 1710، لإسطبل الصخير، وبإشراف جعفر مرزوق، والفارس جريس مكينتي.

وأقيم الشوط الثالث على كأس ملك البحرين لجياد الدرجة الأولى من خيل البحرين العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، وفاز بالمركز الأول الجلابي 1544، لحمد المريسي، والمضمر يوسف طاهر، والفارس عبدالله فيصل.

وأما الشوط الخامس فأقيم ضمن «نتاج محلي» لمسافة 2400 متر، وفاز بالمركز الأول «مليار»، للشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، والمضمر جيمس نيلور، والفارس أندرو إيليوت.

وأقيم سباق الشوط السادس والأخير لجياد الدرجة الأولى «مستورد» لمسافة 2400 متر والجائزة 20000 دينار، وفاز بالمركز الأول راستنغ، ملك إسطبل العاديات ريسنج، والمضمر ألن سميث، والفارس فرانكي ديتوري.