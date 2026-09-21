ملك البحرين يُعزّي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في وفاة أخيه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.