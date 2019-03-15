35 دولة تتنافس على لقب كأس ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة الـ11 من كأس ولي عهد دبي للقدرة، لمسافة 119 كيلومتراً، التي تقام، غداً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية «طيران الإمارات»، بمشاركة 35 دولة ستتنافس على كأس البطولة.

وقال مدير نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب، إن كأس ولي عهد دبي يعد فعلياً هو ختام موسم سباقات القدرة في دبي، موضحاً في مؤتمر صحافي، أمس، بفندق «ميدان»، أنه: «يعد مهرجان ولي عهد دبي للقدرة من أبرز الفعاليات في أجندة سباقات القدرة في الموسم الحالي، إذ نتطلع هذا العام إلى استقبال نخبة أكبر من الفرسان من جميع أنحاء العالم، في ختام موسم سباقات القدرة، رغم أنه سيقام، في شهر أبريل المقبل، سباق المدربين، لكن تعد بطولة كأس ولي عهد دبي هي ختام الموسم».

وأضاف: «نسعى جاهدين للقيام بجميع الاستعدادات اللازمة في مدينة دبي العالمية للقدرة لإقامة احتفال ناجح لسباقات القدرة، تتصدر رفاهية الخيول وسلامتها فيه جل الاهتمام».

وتابع: «النسخة الـ11 ستشهد مشاركة 35 دولة، ما يجعلنا أمام أنظار العالم، ونحن نطلب من جميع المشاركين مساعدة اللجنة المنظمة في إنجاح السباق بتنفيذ التعليمات كافة، بينما تمت الاستعانة بأفضل الحكام والرسميين والأطباء البيطريين، من أكثر من 35 دولة أيضاً، حتى تتم إدارة السباقات بكل شفافية وعدالة، التي تعد من الجوانب الأساسية التي نركز عليها».

وقال: «لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة طيران الإمارات على دعمها ورعايتها لكأس ولي عهد دبي للقدرة، ونتطلع إلى تجديد اتفاقية الرعاية بنجاح ونتمنى لجميع المتنافسين التوفيق والنجاح».

وختم: «بدأ المهرجان، الذي امتد على مدار أربعة أيام، بسباق المهرجان المخصص للسيدات لمسافة 119 كيلومتراً، ثم سباق مخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كيلومتراً، وسباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، بينما سيكون مسك الختام السباق الرئيس الذي شهد تسجيل 292 خيلاً، ونتوقع أن يبدأ السباق 250 خيلاً، بينما تخطى عدد الخيول المشاركة في جميع سباقات المهرجان 1400 خيل».

من جهته، أكد الشيخ ماجد المعلا، نائب الرئيس الأول لمركز العمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن «شركة طيران الإمارات تفخر برعايتها مجدداً لكأس ولي عهد دبي للقدرة، لتتوج بذلك دعمها الطويل الأمد لتنمية وتطوير سباقات الخيل ورياضة الفروسية في دبي».

وأضاف: «سباق القدرة يعد اختباراً استراتيجياً للبراعة في ركوب الخيل، إذ يتحدى قدرة الخيل ومهارات التهيئة النفسية لدى الفارس لإكمال جولة قاسية، ويسر (طيران الإمارات) رعاية هذه الفعالية، ونشعر بثقة تامة بأن سباق هذا العام سيحقق نجاحاً استثنائياً».

في المقابل، قال أمين السر العام لاتحاد الفروسية، الدكتور غانم الهاجري، إن كأس ولي عهد دبي سيشهد تنافس نخبة من الفرسان العالميين، بمن فيهم عدد من أبطال العالم، جنباً إلى جنب مع المواهب المحلية.

وأوضح: «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعد مثلاً يحتذي في سعيه الدؤوب لتطوير الرياضة بجميع محاورها في دبي ودولة الإمارات، وهو نبراس في عالم رياضة الفروسية، التي حصد فيها العديد من الألقاب العالمية البارزة، ويتميز سموه بالتزامه بتوفير منصات متنوعة للمواطنين يتسنى لهم من خلالها المشاركة في مختلف الرياضات والتفوق فيها».

عدد الخيول المشارِكة في جميع سباقات المهرجان تخطى 1400 خيل.