رأس الخيمة تختتم برنامج «المدن المضيفة» بزيارة المدارس

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أسدل الستار على برنامج المدن المضيفة في رأس الخيمة، تحت شعار «ها هم أصحاب الهمم»، وسط مشاعر من السعادة علت وجوه وفود تسع دول هي: جنوب إفريقيا، إستونيا، منغوليا، اليونان، أذربيجان، قبرص، طاجيكستان، لوكسمبورغ وكازخستان.

واختتمت الوفود المشاركة ضمن برنامج المدن المضيفة في رأس

الخيمة بزيارة مدارس: الخران، زمزم، القاسمية، جلفار، الأفق، الظيت، حراء، الريادة وسعيد بن جبير، وسط حفاوة كبيرة وبرامج متنوّعة حظيت بالتقدير والإعجاب، حيث تجاوب الزوّار مع برامج الاستقبال في المدارس والاحتفالات الحاشدة في المرافق المختلفة، إلى جانب البرامج التي عبّرت عن التحضيرات الجيدة للبرنامج الخاص بالاستقبال الراقي.