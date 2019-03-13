محمد بن راشد يشهد سباق الإسـطبلات الخاصة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في ثاني أيام مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، بمشاركة 354 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وفاز بلقب السباق الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الفرس «رقاصة» المملوكة إلى إسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4:14:25 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «غابولاني» المملوكة إلى إسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4:14:43 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري، على صهوة الجواد «هيثفيلدز» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4:15:06 ساعات.

وبالنسبة إلى مراحل السباق، تصدر الفارس زايد أحمد المري، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «كابيروزا» المملوك إلى إسطبلات تي إن تي الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1:23:53 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف، على صهوة الجواد «المحالة» المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:26:34 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس أحمد يوسف البلوشي، على صهوة الجواد «جون» المملوك إلى إسطبلات الجابر، مسجلاً زمناً قدره 1:26:46 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس السريلانكي بانير سيلفام، على صهوة الجواد «بايكال» المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:26:57 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس غيث عبدالواحد صقر، على صهوة الفرس «عجيبة» المملوكة إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:27:11 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات كبيرة في مراكز الصدارة، بعدما تقدم الفارس أحمد يوسف البلوشي، من المركز الثالث إلى الأول، مسجلاً زمناً قدره 2:45:32 ساعة، وصعد الفارس أحمد صالح الشحي، من المركز الثامن إلى الوصافة على صهوة الفرس «غابولاني» المملوكة إلى إسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2:45:58 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري، متقدماً من المركز العاشر على صهوة الجواد «هيثفيلدز» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 2:46:02 ساعة، بينما تراجع وصيف المرحلة الأولى الفارس سالم حمد ملهوف، إلى المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 2:46:06 ساعة، كما تراجع الفارس السريلانكي بانير سيلفام، من المركز الرابع إلى الخامس، مسجلاً زمناً قدره 2:46:08 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، بعدما قفزت الفارسة الإيرلندية أيمي لويس، من المركز الثامن إلى الصدارة على صهوة الجواد «روميو»، مسجلة زمناً قدره 3:42:35 ساعات، كما تقدم الفارس محمد أحمد المري، من المركز الثالث إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 3:42:37 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي، متقدماً من المركز السابع على صهوة الجواد «سارام» المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 3:42:42 ساعات، وتبعه في المركز الرابع الفارس غيث عبدالواحد، مسجلاً زمناً قدره 3:42:43 ساعات، وتقدم الفارس سهيل علي الغيلاني، من المركز التاسع إلى الخامس على صهوة الجواد «عرب» المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 3:42:54 ساعات.

عبدالله المري بطلاً للسباق البالغ مسافته 119 كيلومتراً، وأحمد الشحي ثانياً، ومحمد المري ثالثاً.